Всупереч блокаді США: підсанкційні супертанкери пройшли через Ормузьку протоку

Другий супертанкер, що перебуває під санкціями США, увійшов до Перської затоки через Ормузьку протоку, попри запроваджену Вашингтоном блокаду суден, які заходять до іранських портів.

Агенство нагадує, що блокаду оголосив президент США Дональд Трамп після безрезультатних переговорів між США та Іраном, що відбулися у вихідні в Ісламабаді.

У Центральному командуванні США заявляли, що з початку блокади було розвернуто 10 суден і жодне з них не змогло її порушити.

Втім санкційний супертанкер перетнув протоку та попрямував до іранського порту Імама Хомейні.

Водночас порожній нафтовий танкер класу VLCC RHN у середу увійшов у регіон. Його подальший маршрут наразі невідомий. Судно такого типу може перевозити до 2 мільйонів барелів нафти.

Це сталося наступного дня після проходження через Ормузьку протоку іншого підсанкційного танкера - VLCC Alicia, який прямує до Іраку.

Згідно з наявними даними, обидва судна в останні роки були задіяні у транспортуванні іранської нафти.

Зауважує, Тегеран готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.