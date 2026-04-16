Іран готовий розблокувати Ормузьку протоку: Тегеран висунув умови

Тегеран готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.

Основною умовою Ірану є досягнення повної угоди, яка б унеможливила відновлення збройного конфлікту після завершення поточного припинення вогню.

Масштаб енергетичної кризи

Війна між США, Ізраїлем та Іраном призвела до найсерйозніших в історії збоїв у постачанні нафти та газу.

Через блокування протоки, де проходить п'ята частина світового енергетичного трафіку, у Перській затоці з кінця лютого застрягли сотні танкерів та близько 20 000 моряків.

Попри те, що з 8 квітня діє двотижневе перемир'я, контроль над цим водним шляхом залишається головною перешкодою для остаточного завершення війни.

Деталі іранської пропозиції

Іранський план передбачає використання суднами маршрутів в оманських територіальних водах без ризику нападів з боку Тегерана.

Наразі залишається незрозумілим, чи поширюватиметься цей дозвіл на судна, пов’язані з Ізраїлем, та чи зобов’язується Іран знешкодити встановлені в регіоні міни.

Джерела в західних службах безпеки підтверджують, що ця пропозиція вже перебуває на стадії опрацювання, хоча офіційної відповіді від Білого дому поки що не надходило.

Іран пом'якшує позиції

Ця ініціатива свідчить про пом'якшення позиції Тегерана, який раніше погрожував запровадити односторонній збір за прохід міжнародними водами та оголосити повний суверенітет над протокою.

Міжнародна морська організація ООН вже відхилила спроби Ірану змінити правила судноплавства, назвавши їх небезпечним прецедентом. Пропозиція використовувати оманську сторону протоки може стати першим кроком до відновлення системи розділення руху, яка діяла з 1968 року.

Поточна ситуація на ринку

Поки дипломати обговорюють умови миру, США продовжують утримувати блокаду нафтових суден, що виходять з іранських портів. Весь інший судноплавний рух у регіоні залишається фактично паралізованим протягом останніх місяців.

Відновлення вільного доступу до протоки шириною лише 34 кілометри є критично важливим не лише для ринку нафти, а й для поставок мінеральних добрив та інших стратегічних товарів.

Нагадаємо, світові ціни на нафту у четвер залишилися практично без змін після попереднього зниження. Інвестори виявляють стриманість через сумніви щодо результативності переговорів між США та Іраном.