Ціни на нафту стабілізувалися після падіння: інвестори зберігають скептицизм

Світові ціни на нафту у четвер залишилися практично без змін після попереднього зниження. Інвестори виявляють стриманість через сумніви щодо результативності переговорів між США та Іраном.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ринок очікує реальних кроків для припинення бойових дій, які серйозно обмежили видобуток і транспортування енергоносіїв у ключовому регіоні Близького Сходу.

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 9 центів і склала 95,02 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи до рівня 91,73 долара за барель.

Обидва бенчмарки закрилися в середу майже не змінившись, але торгувалися в широкому діапазоні.

Блокада протоки зупинила логістику

Протистояння за участю США, Ізраїлю та Ірану спричинило масштабні перебої у світових поставках. Через обмеження руху в Ормузькій протоці, де зазвичай проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого газу, ринок відчуває гострий дефіцит.

Аналітики ING зазначають, що щодобові втрати через закриття протоки становлять приблизно 13 мільйонів барелів.

Ситуація може погіршитися після заяви США про блокаду іранських портів у відповідь на невдалі переговори.

Іран хоче дозволити кораблям залишати Ормузький протоку

Іран висловив готовність розглянути можливість вільного проходу суден через територіальні води Оману в разі досягнення стійкої мирної угоди. Новий раунд консультацій за посередництва Пакистану може відбутися вже наступними вихідними.

Командувач армії Пакистану прибув до Тегерана для обговорення умов продовження режиму припинення вогню, який діє з 8 квітня.

Проте фінансовий блок уряду США підтвердив намір дотримуватися жорсткої санкційної політики щодо іранської та російської нафти.

Нагадаємо, США відновили санкції проти російської нафти. Вони набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.