Цены на нефть стабилизировались после падения: инвесторы сохраняют скептицизм

Цены на нефть стабилизировались после падения / Depositphotos

Мировые цены на нефть в четверг остались практически без изменений после предварительного понижения. Инвесторы проявляют сдержанность из-за сомнений в результативности переговоров между США и Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Рынок ожидает реальных шагов по прекращению боевых действий, серьезно ограничивших добычу и транспортировку энергоносителей в ключевом регионе Ближнего Востока.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9 центов и составила 95,02 доллара за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 44 цента до уровня 91,73 доллара за баррель.

Оба бенчмарка закрылись в среду почти не изменившись, но торговались в широком диапазоне.

Блокада пролива остановила логистику

Противостояние с участием США, Израиля и Ирана повлекло за собой масштабные перебои в мировых поставках. Из-за ограничения движения в Ормузском проливе, где обычно проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного газа, рынок испытывает острый дефицит.

Аналитики ING отмечают, что ежесуточные потери из-за закрытия пролива составляют около 13 миллионов баррелей.

Ситуация может ухудшиться после заявления США о блокаде иранских портов в ответ на неудачные переговоры.

Иран хочет разрешить кораблям покидать Ормузский пролив

Иран выразил готовность рассмотреть возможность свободного прохода судов через территориальные воды Омана в случае достижения устойчивого мирного соглашения. Новый раунд консультаций при посредничестве Пакистана может состояться уже в следующие выходные.

Командующий армией Пакистана прибыл в Тегеран для обсуждения условий продления действующего с 8 апреля режима прекращения огня.

Однако финансовый блок правительства США подтвердил намерение придерживаться жесткой санкционной политики в отношении иранской и российской нефти.

Напомним, США возобновили санкции против российской нефти. Они вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила отсрочку, введенную из-за войны войны против Ирана.

Автор:
Татьяна Бессараб