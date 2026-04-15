США возобновили санкции против российской нефти: ограничения вновь вступили в силу

Ограничения по российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила отсрочку, введенную из-за войны войны против Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Politico.

Министерство финансов США вводило отсрочку на действие санкций в отношении российской нефти в марте, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действий отсрочки по санкциям истек 11 апреля.

Министерство финансов не ответило на вопрос Politico об отмене санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, назвавшего этот шаг краткосрочным мероприятием.

До выходных оставалось непонятным, будет ли отменено действие санкционного разрешения. Член Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член Сената по банковским делам Элизабет Уоррен призвали администрацию Белого дома не продлевать действие лицензии Министерства финансов США.

10 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на соглашения с российскими нефтепродуктами. Война в Иране и отсрочка действия санкций позволили России получить дополнительные нефтегазовые доходы в апреле. По прогнозам, они могут превысить триллион рублей.

В то же время, как заявил Politico уполномоченный президента Украины по санкциям Владимир Власюк, официальный Киев поддерживает решение США не продлевать действие отсрочки от санкций в отношении России.

"Сокращение доходов России от нефти и газа является ключевым инструментом в продвижении мирных усилий", - подчеркнул он.

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Владимира Путина не получит значительной прибыли от этого временного ослабления, Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.