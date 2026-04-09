Нефтяные доходы России удвоятся в апреле из-за войны в Иране — Reuters

Россия удвоит доходы от основного нефтяного налога / Depositphotos

Из-за энергетического шока, спровоцированного конфликтом США и Израиля с Ираном, налоговые поступления России от нефтедобычи в апреле вырастут вдвое — до 9 млрд долларов

Такое резкое увеличение прибыли второго по величине экспортера нефти в мире стало прямым следствием энергетического кризиса, спровоцированного боевыми действиями США и Израиля против Ирана.

Энергетический шок возник после фактического закрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на авиаудары в конце февраля.

Поскольку через этот маршрут проходит около пятой части мирового потока нефти и сжиженного газа, фьючерсы на марку Brent стабильно держатся значительно выше отметки в 100 долларов за баррель.

Согласно расчетам Reuters, это позволило средней цене российской нефти Urals в марте подскочить до 77 долларов за баррель, что на 73% больше февральских показателей и существенно превышает заложенные в бюджете 59 долларов.

Тем не менее, экономисты отмечают, что ожидаемые прибыли имеют ограниченный эффект для стабилизации российской экономики. Дефицит бюджета за первый квартал 2026 года уже достиг 4,58 триллиона рублей, что составляет около 2% валового внутреннего продукта страны.

Налоговые поступления в апреле вырастут всего на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на аномально высокие цены.

Риски для добычи

Дополнительным фактором, угрожающим финансовой стабильности Москвы, остаются систематические атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Повреждение нефтедобывающих и добывающих мощностей создает риски сокращения физических объемов производства нефти.

Конечная величина выгоды для российского бюджета будет зависеть от продолжительности конфликта в Иране и способности страны поддерживать экспортные мощности под давлением санкций и военных действий.

Зачем доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю. Этому способствовало блокирование Ираном Ормузского пролива, что заставило нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники сырья.

Автор:
Татьяна Бессараб