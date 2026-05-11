Программа "5-7-9%": с начала года бизнес получил льготные кредиты почти на 61 млрд грн

С января 2026 г. предприниматели привлекли 60,8 млрд грн льготных средств, причем за последнюю неделю сумма кредитования составила 4,4 млрд грн. Государственные банки остаются основными партнерами программы, обеспечивая более половины общего объема финансирования.

Направления использования средств

Государственные банки за четыре месяца выдали 8793 кредита на 25,7 млрд гривен. За весь период действия военного положения в Украине выдано 113543 кредита на сумму 431,2 млрд грн.

Средства были распределены по следующим приоритетным целям:

85,97 млрд грн направлено на финансирование оборотного капитала;

75,66 млрд грн - на кредитование в зонах высокого военного риска;

72,46 млрд грн. выделено на переработку сельскохозяйственной продукции;

65,14 млрд грн получили инвестиционные проекты;

56,82 млрд грн предоставлено на антивоенные цели;

55,56 млрд грн получили сельскохозяйственные товаропроизводители;

6,46 млрд грн инвестировано в финансирование энергосервиса.

Всего с момента старта программы "5-7-9%" было подписано 148 365 кредитных договоров на сумму 520,8 млрд грн.

Напомним, в начале апреля 48 уполномоченных банков выдали 1260 льготных кредитов на общую сумму 4,5 млрд грн. Банки государственного сектора профинансировали большинство запросов, выдав 912 кредитов на 2,5 млрд. грн.