Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Програма "5-7-9%": від початку року бізнес отримав пільгових кредитів майже на 61 млрд грн

гривня
Від початку року бізнес отримав 60,8 млрд грн пільгових кредитів / Shutterstock

З січня 2026 року підприємці залучили 60,8 млрд грн пільгових коштів, причому за останній тиждень сума кредитування склала 4,4 млрд грн. Державні банки залишаються основними партнерами програми, забезпечуючи понад половину від загального обсягу фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Напрямки використання коштів

Державні банки за чотири місяці видали 8 793 кредити на 25,7 млрд гривень. За весь період дії воєнного стану в Україні видано 113 543 кредити на суму 431,2 млрд грн.

Кошти були розподілені за такими пріоритетними цілями:

  • 85,97 млрд грн спрямовано на фінансування оборотного капіталу; 
  • 75,66 млрд грн — на кредитування в зонах високого воєнного ризику; 
  • 72,46 млрд грн виділено на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 65,14 млрд грн отримали інвестиційні проєкти; 
  • 56,82 млрд грн надано на антивоєнні цілі; 
  • 55,56 млрд грн отримали сільськогосподарські товаровиробники; 
  • 6,46 млрд грн інвестовано у фінансування енергосервісу.

Загалом від моменту старту програми "5-7-9%" було підписано 148 365 кредитних договорів на суму 520,8 млрд грн.

Фото 2 — Програма "5-7-9%": від початку року бізнес отримав пільгових кредитів майже на 61 млрд грн
Міністерство фінансів України

Нагадаємо, на початку квітня 48 уповноважених банків видали 1 260 пільгових кредитів на загальну суму 4,5 млрд грн. Банки державного сектору профінансували більшість запитів, видавши 912 кредитів на 2,5 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук