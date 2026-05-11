Програма "5-7-9%": від початку року бізнес отримав пільгових кредитів майже на 61 млрд грн

З січня 2026 року підприємці залучили 60,8 млрд грн пільгових коштів, причому за останній тиждень сума кредитування склала 4,4 млрд грн. Державні банки залишаються основними партнерами програми, забезпечуючи понад половину від загального обсягу фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Напрямки використання коштів

Державні банки за чотири місяці видали 8 793 кредити на 25,7 млрд гривень. За весь період дії воєнного стану в Україні видано 113 543 кредити на суму 431,2 млрд грн.

Кошти були розподілені за такими пріоритетними цілями:

85,97 млрд грн спрямовано на фінансування оборотного капіталу;

75,66 млрд грн — на кредитування в зонах високого воєнного ризику;

72,46 млрд грн виділено на переробку сільськогосподарської продукції;

65,14 млрд грн отримали інвестиційні проєкти;

56,82 млрд грн надано на антивоєнні цілі;

55,56 млрд грн отримали сільськогосподарські товаровиробники;

6,46 млрд грн інвестовано у фінансування енергосервісу.

Загалом від моменту старту програми "5-7-9%" було підписано 148 365 кредитних договорів на суму 520,8 млрд грн.

Міністерство фінансів України

Нагадаємо, на початку квітня 48 уповноважених банків видали 1 260 пільгових кредитів на загальну суму 4,5 млрд грн. Банки державного сектору профінансували більшість запитів, видавши 912 кредитів на 2,5 млрд грн.