Програма "5-7-9%": за тиждень бізнес отримав 4,5 млрд грн пільгових кредитів

За минулий тиждень бізнес отримав 4,5 млрд грн пільгових кредитів / Shutterstock

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує забезпечувати фінансування представників мікро-, малого та середнього бізнесу. Протягом останнього тижня 48 уповноважених банків видали 1 260 пільгових кредитів на загальну суму 4,5 млрд грн. Банки державного сектору профінансували більшість запитів, видавши 912 кредитів на 2,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2026 року підприємці отримали 10 025 кредитів на суму 44,5 млрд грн. З них 6 238 позик на 17,9 млрд грн припадає на державні банки.

Протягом дії воєнного стану в Україні видано 109 713 кредитів на загальну суму 414,9 млрд грн. Частка державних банків у цей період становить 78 505 кредитів на 203,2 млрд грн.

Цільове призначення коштів

Станом на 13 квітня 2026 року кредитні кошти за воєнний період були розподілені за такими напрямками:

  • 84,54 млрд грн спрямовано на фінансування оборотного капіталу; 
  • 70,22 млрд грн виділено на кредитування в зонах високого воєнного ризику; 
  • 66,83 млрд грн надано на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 62,36 млрд грн інвестовано в основні засоби (інвестиційні цілі); 
  • 56,82 млрд грн використано на антивоєнні цілі; 
  • 54,27 млрд грн отримали сільськогосподарські товаровиробники; 
  • 5,46 млрд грн спрямовано на енергосервіс.

Від моменту запуску програми "5-7-9%" сторони підписали 144 535 кредитних договорів. Загальна сума фінансування становить 504,6 млрд грн. Державні банки уклали 98 981 договір на суму 229,8 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці березня представники бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 1614 пільгових кредитів на загальну суму 5,8 млрд грн, від банків державного сектору економіки – 1182 кредити на 3,1 млрд грн.

Тетяна Ковальчук