Мільярди для розвитку: за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 5,8 млрд грн

За тиждень підприємці отримали понад 1600 доступних кредитів / Shutterstock

За минулий тиждень представники бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 1614 пільгових кредитів на загальну суму 5,8 млрд грн, від банків державного сектору економіки – 1182 кредити на 3,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

З початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємцям видано 7 920 кредитів на 36,2 млрд грн. Загалом за час дії воєнного стану в Україні видано 107 608 кредитів на суму 406,7 млрд грн.

Станом на 30 березня поточного року фінансування за напрямами діяльності розподілилося таким чином:

  • 83,66 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 
  • 67,55 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику;
  • 66,5 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 61,02 млрд грн — на інвестиційні цілі; 
  • 56,82 млрд грн — на антивоєнні цілі; 
  • 53,49 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 5,13 млрд грн — на фінансування енергосервісу.

З моменту старту державної програми підписано 142 430 кредитних договорів на загальну суму 496,3 млрд грн. З них через державні банки пройшло 97 632 договори на суму 226,2 млрд грн.

Нагадаємо, у першій декаді березня представники бізнесу отримали 592 пільгові кредити на загальну суму 2,7 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9%". 

Тетяна Ковальчук