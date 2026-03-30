Мільярди для розвитку: за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 5,8 млрд грн

За минулий тиждень представники бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 1614 пільгових кредитів на загальну суму 5,8 млрд грн, від банків державного сектору економіки – 1182 кредити на 3,1 млрд грн.

З початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємцям видано 7 920 кредитів на 36,2 млрд грн. Загалом за час дії воєнного стану в Україні видано 107 608 кредитів на суму 406,7 млрд грн.

Станом на 30 березня поточного року фінансування за напрямами діяльності розподілилося таким чином:

83,66 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

67,55 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику;

66,5 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

61,02 млрд грн — на інвестиційні цілі;

56,82 млрд грн — на антивоєнні цілі;

53,49 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

5,13 млрд грн — на фінансування енергосервісу.

З моменту старту державної програми підписано 142 430 кредитних договорів на загальну суму 496,3 млрд грн. З них через державні банки пройшло 97 632 договори на суму 226,2 млрд грн.

Нагадаємо, у першій декаді березня представники бізнесу отримали 592 пільгові кредити на загальну суму 2,7 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9%".