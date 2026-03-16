За тиждень бізнес отримав 2,7 млрд грн кредитів за програмою 5–7–9%

Представники мікро-, малого та середнього бізнесу за минулий тиждень отримали 592 пільгові кредити на загальну суму 2,7 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9%".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Фінансування надали 48 уповноважених банків, з яких банки державного сектору видали 319 кредитів на 1,2 млрд грн.

Від початку 2026 року підприємці залучили за цією програмою 5 889 кредитів на суму 27,2 млрд грн. Із них банки державного сектору надали 3 634 кредити на 10,6 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні бізнес отримав 105 577 кредитів на 397,6 млрд грн. Банки державного сектору видали 75 901 з них на суму 195,8 млрд грн.

З цієї суми 59,8 млрд грн спрямовано на інвестиційні проєкти, 82,8 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу, 52,24 млрд грн отримали сільськогосподарські товаровиробники. Ще 64,39 млрд грн спрямовано на переробку аграрної продукції, 4,66 млрд грн — на енергосервіс, 56,82 млрд грн — на антивоєнні потреби бізнесу, а 64,59 млрд грн видано підприємствам, що працюють у зоні високого воєнного ризику.

З моменту запуску програми підписано 140 399 кредитних договорів на загальну суму 487,2 млрд грн. Із них банки державного сектору уклали 96 377 договорів на 222,5 млрд грн.

У Міністерстві фінансів зазначають, що уряд продовжує вдосконалювати інструменти підтримки підприємництва та залучати ресурси міжнародних партнерів для розширення доступу бізнесу до фінансування. Розвиток програм "Доступні кредити 5–7–9%", "Доступний фінансовий лізинг 5–7–9%" та "Доступний факторинг" має сприяти створенню робочих місць і підтримці бізнесу в умовах війни.

Реалізацію програми забезпечує Національна установа розвитку, яка розпочала роботу 1 січня 2026 року. Міністерство фінансів здійснює управління корпоративними правами держави у її статутному капіталі. Створення установи завершило інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, на початку березня представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 677 пільгових кредитів на загальну суму 3,4 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".