За неделю бизнес получил 2,7 млрд грн кредитов по программе 5–7–9%

Представители микро-, малого и среднего бизнеса за прошлую неделю получили 592 льготных кредита на общую сумму 2,7 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Финансирование предоставили 48 уполномоченных банков, из которых банки государственного сектора выдали 319 кредитов на 1,2 млрд. грн.

С начала 2026 года предприниматели привлекли по этой программе 5889 кредитов на сумму 27,2 млрд грн. Из них банки государственного сектора предоставили 3634 кредита на 10,6 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине бизнес получил 105577 кредитов на 397,6 млрд грн. Банки государственного сектора выдали 75 901 из них на сумму 195,8 млрд. грн.

Из этой суммы 59,8 млрд. грн. направлено на инвестиционные проекты, 82,8 млрд. грн. — на финансирование оборотного капитала, 52,24 млрд. грн. получили сельскохозяйственные товаропроизводители. Еще 64,39 млрд грн направлено на переработку аграрной продукции, 4,66 млрд грн – на энергосервис, 56,82 млрд грн – на антивоенные потребности бизнеса, а 64,59 млрд грн выдано предприятиям, работающим в зоне высокого военного риска.

С момента запуска программы подписано 140 399 кредитных договоров на общую сумму 487,2 млрд. грн. Из них банки государственного сектора заключили 96377 договоров на 222,5 млрд грн.

В Министерстве финансов отмечают, что правительство продолжает усовершенствовать инструменты поддержки предпринимательства и привлекать ресурсы международных партнеров для расширения доступа бизнеса к финансированию. Развитие программ "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и "Доступный факторинг" должны способствовать созданию рабочих мест и поддержке бизнеса в условиях войны.

Реализацию программы обеспечивает Национальное учреждение развития, которое начало работу 1 января 2026 года. Министерство финансов осуществляет управление корпоративными правами государства в его уставном капитале. Создание учреждения завершило институциональную трансформацию Фонда развития предпринимательства.

Напомним, в начале марта представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 677 льготных кредитов на общую сумму 3,4 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".