Фонд гарантирования продает активы четырех банков на 7,9 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе запланировал продажу активов четырех банков, которые находятся в процессе ликвидации. Общая начальная цена всех лотов, выставленных в системе Prozorro. Продажи, составляет 7 908,8 млн. грн.

По данным Фонда, львиная доля активов – на сумму 7,84 млрд грн – принадлежит Проминвестбанку. Реализация имущества и прав требования является частью процедуры вывода неплатежеспособных учреждений с рынка.

Структура выставленных лотов

Наибольшую часть выставленных на торги активов составляют кредитные обязательства перед банками.

Что именно входит в список активов:

Права требования по кредитам: выставлены на продажу за 7 143,6 млн. грн.

Дебиторская задолженность: будет торговаться за 707,4 млн. грн.

Недвижимость и имущество: стоимость недвижимого имущества, земельных участков и основных средств составляет 57,8 млн. грн.

Все средства, вырученные от реализации этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами соответствующих банков.

Напомним, Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал. В течение января-марта 2026 сумма удовлетворения требований кредиторов учреждений, ликвидируемых ФГВФЛ, достигла 1,748 млрд грн. Эти выплаты обеспечиваются денежными средствами, полученными от управления и продажи имущества банков, прекращающих свою деятельность.