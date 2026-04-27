Более 1 млрд грн в месяц: результаты работы банков в ликвидации

Общая сумма долга достигла 9 триллионов гривен / Depositphotos

В течение первого квартала 2026 года находящиеся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов банки обеспечили поступления на уровне 1,176 млрд грн. Основные средства были получены от продажи активов и погашения задолженности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда гарнатирования.

Продажа активов банков

В январе-марте 2026 года в банки, ликвидируемые под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 1 176,5 млн грн. Только в марте объем поступлений составил 1013,5 млн грн.

Основную часть доходов обеспечила продажа активов - 909,8 млн грн. Еще 72,2 млн грн поступило от ценных бумаг, 22,9 млн грн – от погашения кредитов, 5,7 млн грн – из других источников, а 2,9 млн грн – от аренды имущества.

В Фонде отмечают, что ключевой задачей остается максимальное накопление средств для расчетов с кредиторами находящихся в процессе ликвидации банков. Результат достигается благодаря комплексной работе с активами – от их продажи до взыскания задолженности через судебные процедуры.

Значительную часть поступлений обеспечило продажа активов АО "Проминвестбанк", остающегося одним из крупнейших объектов в портфеле Фонда.

Напомним, НБУ предлагает изменить правила работы системы электронных платежей, обязав участников быстро передавать статусы транзакций для онлайн-отслеживания платежей.

Автор:
Ольга Опенько