Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

44,00

43,80

EUR

51,95

51,64

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Банки повышают ставки: стоимость фондирования выросла в I квартале

НБУ
Стоимость фондирования выросла в I квартале / Depositphotos

Украинские банки в первом квартале зафиксировали снижение общего объема фондирования и рост его стоимости, в первую очередь из-за подорожания средств населения. В то же время, уже во втором квартале финучреждения ожидают возобновление притока ресурсов и дальнейшего повышения ставок.

Как информирует Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса о банковском фондировании, обнародованные НБУ.

По оценкам банков, в январе-марте сократился объем средств корпоративного сектора, как и годом ранее. Депозиты домохозяйств продолжили умеренный рост, что частично компенсировало отток средств бизнеса.

Во втором квартале банки прогнозируют увеличение обязательств в целом как за счет населения и компаний, так и через оптовое фондирование. Почти треть учреждений по доле активов рассчитывает привлечь такие ресурсы в ближайшее время. Речь идет преимущественно о финансировании проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

Стоимость фондирования в первом квартале выросла, прежде всего, из-за подорожания депозитов населения. В то же время, стоимость средств бизнеса несколько снизилась, а цена оптовых ресурсов осталась стабильной.

На ближайший период банки ожидают дальнейшего роста ставок по средствам как населения, так и бизнеса. Это может означать продолжение конкуренции за ликвидность депозитного рынка.

Доля фондирования в иностранной валюте в первом квартале выросла, однако банки прогнозируют ее снижение уже в апреле-июне.

Отдельно банки сообщили о четвертом квартале подряд роста срочности ресурсной базы, то есть клиенты чаще размещают средства на более длинные сроки. Также большинство учреждений отметили увеличение капитала за последний год.

Банковская система сохраняет стойкость, но конкуренция за ресурсы усиливается. Для клиентов это может означать более высокие депозитные ставки, а для банков — более дорогое привлечение средств.

Заметим, что в течение IV квартала 2025 года в банковской системе Украины продолжался приток средств как от населения, так и от бизнеса. В то же время, объем оптового фондирования рос преимущественно в отдельных крупных банках.

Автор:
Татьяна Гойденко