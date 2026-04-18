Банки повышают ставки: стоимость фондирования выросла в I квартале

Украинские банки в первом квартале зафиксировали снижение общего объема фондирования и рост его стоимости, в первую очередь из-за подорожания средств населения. В то же время, уже во втором квартале финучреждения ожидают возобновление притока ресурсов и дальнейшего повышения ставок.

Как информирует Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса о банковском фондировании, обнародованные НБУ.

По оценкам банков, в январе-марте сократился объем средств корпоративного сектора, как и годом ранее. Депозиты домохозяйств продолжили умеренный рост, что частично компенсировало отток средств бизнеса.

Во втором квартале банки прогнозируют увеличение обязательств в целом как за счет населения и компаний, так и через оптовое фондирование. Почти треть учреждений по доле активов рассчитывает привлечь такие ресурсы в ближайшее время. Речь идет преимущественно о финансировании проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

Стоимость фондирования в первом квартале выросла, прежде всего, из-за подорожания депозитов населения. В то же время, стоимость средств бизнеса несколько снизилась, а цена оптовых ресурсов осталась стабильной.

На ближайший период банки ожидают дальнейшего роста ставок по средствам как населения, так и бизнеса. Это может означать продолжение конкуренции за ликвидность депозитного рынка.

Доля фондирования в иностранной валюте в первом квартале выросла, однако банки прогнозируют ее снижение уже в апреле-июне.

Отдельно банки сообщили о четвертом квартале подряд роста срочности ресурсной базы, то есть клиенты чаще размещают средства на более длинные сроки. Также большинство учреждений отметили увеличение капитала за последний год.

Банковская система сохраняет стойкость, но конкуренция за ресурсы усиливается. Для клиентов это может означать более высокие депозитные ставки, а для банков — более дорогое привлечение средств.

Заметим, что в течение IV квартала 2025 года в банковской системе Украины продолжался приток средств как от населения, так и от бизнеса. В то же время, объем оптового фондирования рос преимущественно в отдельных крупных банках.