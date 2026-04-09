Украинцы держат на депозитах 1,65 триллиона гривен: каким банкам доверяют больше всего

По состоянию на 1 марта 2026 года средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в банках достигли отметки 1,65 трлн грн. Это на 38 миллиардов гривен (или почти на 2,4%) больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистические данные Национального банка Украины.

Тройка банков-лидеров, которым украинцы доверили больше всего средств

ПриватБанк

Наибольшее количество вкладчиков – физических лиц и, соответственно, наибольшая сумма вкладов сосредоточена в государственном ПриватБанке: более 24,2 млн человек держат в банке более 632 миллиардов гривен. Из этой суммы почти 165 млрд грн (в эквиваленте) вкладчики держат в иностранной валюте — четверть от общей суммы средств физлиц на счетах в банке.

Месяцем ранее украинцы держали в ПриватБанке 618,5 млрд грн. Так что за месяц сумма на счетах увеличилась на 13,5 млрд грн, или на 2,2%.

Интересна цифра, которая показывает сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (в случае проблем с банком). В ПриватБанке сумма вкладов физлиц, НЕ подлежащая возмещению, составляет 40 млн грн (из 632 миллиардов).

Украинцы держат на счетах в ПриватБанке от 10 гривен. Чаще всего люди держат в банке гривневые вклады, не превышающие 200 тыс. грн — таких более 19,5 млн человек. Гривневые вклады в сумме более 5 млн грн в банке имеют 5614 человек.

Ощадбанк

Следующий в рейтинге популярности среди вкладчиков – физлиц — государственный Ощадбанк. Там держат деньги более 12,6 млн украинцев на общую сумму почти 243 миллиарда гривен. Из этой суммы вклады в иностранной валюте составляют более 52 млрд грн (в эквиваленте) — это примерно пятая часть общей суммы средств физлиц на счетах в банке.

Месяцем ранее украинцы держали в Ощадбанке 237 млрд грн. Так что за месяц сумма на счетах увеличилась на 6 млрд грн, или на 2,5%.

Из общей суммы вкладов физлиц в Ощадбанке непокрыты Фондом гарантирования 6,5 млн грн.

Как и в ПриватБанке, в Ощадбанке наибольшее количество вкладчиков держат средства в сумме до 200 тыс. грн — таких там почти 5,9 млн человек. Держателей сумм свыше 5 млн грн (среди гривневых вкладчиков) — 3 660 человек.

Универсал Банк (бренд monobank)

Следующий по популярности среди украинских вкладчиков — Универсал Банк (бренд monobank). Там держат деньги почти 10,4 млн физлиц на общую сумму 143,6 млрд грн, из которых вклады в валюте составляют почти 64 млн грн (в эквиваленте) — это почти половина.

Месяцем ранее на счетах физлиц в банке насчитывалось 139,5 млрд грн. Так что за месяц прирост составил 4 млрд грн, или 2,9%.

Из общей суммы вкладов физлиц в Универсал Банке непокрыты Фондом гарантирования 10 млн грн.

Наибольшая доля вкладчиков держат в банке суммы до 200 тыс. грн — таких 6,2 млн человек. Более 5 млн грн в банке имеют 1124 человека.

Банки с более чем 1 млн вкладчиков – физлиц

Среди банков с более чем 1 млн вкладчиков – физических лиц также: А-Банк (почти 4,2 млн вкладчиков), ПУМБ (3,6 млн), Райффайзен Банк (3,36 млн), Сенс Банк (3,1 млн), УкрСиббанк (2,04 млн), Укргазбанк (1,56 млн), ОТП Банк (1,14 млн).

Суммарно вклады физлиц в семи банках на 1 марта составляли более 412 млрд грн. Месяцем ранее эта сумма равнялась 400 млрд грн. Следовательно, рост составил 12 млрд грн, или 3%.

Суммарно вклады физлиц в десяти банках-лидерах на 1 марта составляли 1,43 трлн грн, что составляет около 87% от общей суммы вкладов физлиц во всех 60 банках Украины.

Сколько украинцы зарабатывают на депозитах

Согласно статистической отчетности банков Украины, опубликованной на сайте НБУ, по состоянию на 1 марта 2026 средневзвешенная стоимость срочных депозитов физических лиц по вкладам в гривне составила 13,4% годовых, в иностранной валюте — 1%.

Какие есть альтернативы депозитам

Надежной и более прибыльной альтернативой депозитным вкладам в банках для украинцев могут быть инвестиции в облигации внутреннего государственного займа, которые во время войны являются инструментом существенного пополнения доходов бюджета для государства.

Среди инструментов потенциального инвестиционного дохода также операции с акциями отечественных и зарубежных компаний, инвестирование в REIT -фонды, покупка жилой недвижимости или ценных металлов. Для любителей пощекотать нервы — целая гамма криптовалют, обращение которых, правда, пока не регулируется в Украине. Для технологических романтиков — инвестиции в IT- стартапы.

Все эти инструменты имеют свои преимущества и недостатки, свой горизонт доходности и риски. Банковские же депозиты для многих украинцев остаются наиболее интуитивно понятным и доступным инструментом сохранения и приумножения свободных средств.

