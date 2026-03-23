Сумма депозитов физлиц в украинских банках превысила 1,65 трлн.

По состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, в банках Украины достигла 1 651 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше, чем в феврале.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Фонда гарантирования вкладов.

Вклады физлиц и ФЛП в банках

Из этой суммы 1083 млрд грн хранятся в национальной валюте, а 568 млрд грн – в иностранной.

Вклады физических лиц-предпринимателей составляют 3,2% всех вкладчиков и 11,2% от общей суммы депозитов, что соответствует 184,7 млрд грн. Вклады ФЛП подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Относительно распределения депозитов по размеру большинство вкладчиков (свыше 97%) сохраняют суммы до 600 тысяч гривен, при этом значительная часть депозитов высокого номинала принадлежит небольшому количеству лиц.

По срокам до погашения преобладают вклады по вопросу -70,8% всех депозитов. Срочные депозиты составляют 29,2%, из которых около половины – депозиты до трех месяцев, еще часть – на период от трех до шести месяцев, чуть меньше срока до одного года и минимальная доля приходится на депозиты более года.

Таким образом, структура вкладов физических лиц свидетельствует о преимущественно краткосрочном хранении средств в банковской системе и концентрации крупных депозитов среди немногих вкладчиков.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2025 года общаясумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,53 триллиона гривен, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.