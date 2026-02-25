Вклады физлиц и ФЛП за год выросли более чем на 234 млрд грн: сколько средств на счетах

Общий объем средств, которые физлица и частные предприниматели хранят в банковской системе, составляет более 1,61 трлн грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году зафиксирован прирост в размере 234,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 февраля 2026:

вклады в национальной валюте – 1,06 трлн. грн;

вклады в иностранной валюте – 555,1 млрд. грн.

Структура и доля ФЛПов

Доля предпринимателей в структуре вкладчиков на 1 февраля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,6%. Сумма их вкладов составила 187,8 млрд. грн. Эти средства подпадают под полную гарантию Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Анализ количества счетов по объему капитала демонстрирует следующие показатели:

мелкие счета до 10 грн охватывают 39,99% от количества, но не имеют удельного веса в общей сумме;

массовый сегмент (от 10 до 200 000 грн) - 57,98% количества и 26,58% суммы;

средний сегмент (от 200 000 до 600 000 грн) — всего 1,38% от количества формирующих 20,93% всех средств;

большие вклады (более 5 000 000 грн) принадлежат 0,03% вкладчиков, но составляют 16,07% суммы.

Приоритетность банковских учреждений

Распределение рынка между группами банков (согласно классификации НБУ) выглядит так:

государственные банки - 60,5% рынка;

частные банки - 21,95% рынка;

иностранные банковские группы: 17,55 % рынка.

Срочность депозитов

Большинство вкладчиков предпочитают краткосрочные инструменты. В структуре срочных вкладов зафиксированы следующие сроки погашения:

до 3 месяцев - 17,61%;

от 3 до 6 месяцев - 7,41%;

от 6 месяцев до года – 3,85%;

более одного года - 0,70%.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов населения и предпринимателей достигла отметки более чем в 1,55 триллиона гривен.

