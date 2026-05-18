Рынок электроэнергии: регулятор позволил расторгать контракты на электроснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), рекомендует государственным учреждениям и поставщикам электроэнергии в случае невозможности выполнения действующих договоров прекращать их действие и заключать новые соглашения в соответствии с законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом отметил регулятор в разъяснении.

Рынок электроэнергии

Как отметили в разъяснении регулятора, в НКРЭКУ поступают обращения от потребителей, в частности, бюджетных учреждений, которые сталкиваются с трудностями выполнения контрактов из-за значительных колебаний рыночных цен на электроэнергию.

В комиссии объясняют, что стоимость электроэнергии формируется под влиянием рыночных механизмов, в частности, на сегменте "на сутки вперед", и может существенно изменяться в зависимости от спроса и предложения.

Также в НКРЭКУ отмечают, что электроэнергия является специфическим товаром, который не может накапливаться, а ее производство и потребление происходит одновременно. Это делает рынок особенно чувствительным к ценовым колебаниям, не зависящим от сторон договора.

В этой связи регулятор рекомендует в случаях, когда выполнение условий контрактов становится невозможным, разрывать действующие договоры и проводить новые закупки для обеспечения стабильной поставки электроэнергии.

Напомним, в 2025 году НКРЭКУ выдала 335 новых лицензий в сферах энергетики и коммунальных услуг. Больше новых участников появилось на рынке электроэнергетики, а отдельные сегменты, в частности хранение энергии и распределенная генерация, продемонстрировали стремительный рост.