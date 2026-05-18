Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок электроэнергии: регулятор позволил расторгать контракты на электроснабжение

электроэнергия
НКРЭКУ изменила подход к договорам / Shutterstock

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), рекомендует государственным учреждениям и поставщикам электроэнергии в случае невозможности выполнения действующих договоров прекращать их действие и заключать новые соглашения в соответствии с законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом отметил регулятор в разъяснении.

Рынок электроэнергии

Как отметили в разъяснении регулятора, в НКРЭКУ поступают обращения от потребителей, в частности, бюджетных учреждений, которые сталкиваются с трудностями выполнения контрактов из-за значительных колебаний рыночных цен на электроэнергию.

В комиссии объясняют, что стоимость электроэнергии формируется под влиянием рыночных механизмов, в частности, на сегменте "на сутки вперед", и может существенно изменяться в зависимости от спроса и предложения.

Также в НКРЭКУ отмечают, что электроэнергия является специфическим товаром, который не может накапливаться, а ее производство и потребление происходит одновременно. Это делает рынок особенно чувствительным к ценовым колебаниям, не зависящим от сторон договора.

В этой связи регулятор рекомендует в случаях, когда выполнение условий контрактов становится невозможным, разрывать действующие договоры и проводить новые закупки для обеспечения стабильной поставки электроэнергии.

Напомним, в 2025 году НКРЭКУ выдала 335 новых лицензий в сферах энергетики и коммунальных услуг. Больше новых участников появилось на рынке электроэнергетики, а отдельные сегменты, в частности хранение энергии и распределенная генерация, продемонстрировали стремительный рост.

Автор:
Ольга Опенько