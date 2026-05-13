Распределенная генерация становится новым трендом: в Украине растет количество энергетических компаний

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Общества и бизнес активнее запускают собственную генерацию

В 2025 году НКРЭКУ продолжила внедрять решения, направленные на развитие конкуренции на энергетических рынках и упрощение условий ведения лицензированной деятельности. За год в сферах энергетики и коммунальных услуг регулятор выдал 335 новых лицензий.

Самое активное лицензирование происходило в сфере электроэнергетики, на которую пришлось большинство новых разрешений.

В частности, в 2025 году было издано:

259 лицензий в сфере электроэнергетики - 77,3% от общего количества;

58 лицензий в нефтегазовом секторе - 17,3%;

17 лицензий в сфере теплоснабжения – 5,1%;

1 лицензию в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 0,3%.

В НКРЭКУ отмечают, что такие показатели свидетельствуют о дальнейшем развитии конкурентной среды и активизации новых участников на энергетическом рынке Украины.

По состоянию на 1 января 2026 г. в Украине действовало несколько тысяч лицензий в сферах энергетики и коммунальных услуг. Наибольшее количество участников работает на рынке электроэнергетики.

В частности, действующими оставались:

2868 лицензий в области электроэнергетики;

1166 лицензий в нефтегазовом комплексе;

92 лицензии в сфере теплоснабжения;

50 лицензий в области централизованного водоснабжения и водоотведения.

В НКРЭКУ отмечают, что количество лицензиатов в сфере электроэнергетики за год выросло на 8%. Самое динамичное увеличение зафиксировано среди трейдеров – на 32%. Количество электропоставщиков выросло на 8%, а производителей электроэнергии - на 4%.

Отдельную положительную динамику показывают новые сегменты энергетического рынка. Так, количество компаний, работающих в сфере хранения энергии, за год увеличилось с 2 до 26. В то же время количество участников рынка, занимающихся агрегацией, выросло в 3,5 раза - с 2 до 7 лицензиатов.

В сфере природного газа количество лицензиатов увеличилось на 3%, в основном благодаря расширению сегмента поставщиков газа. В регуляторе связывают это с последующим реформированием рынка и развитием конкуренции.

Существенный рост зафиксирован и в сфере теплоснабжения. Количество лицензиатов по производству тепловой энергии увеличилось на 19% - с 77 до 92 компаний. Это объясняется активным развитием когенерационных установок, блочно-модульных котельных и других объектов распределенной генерации, помогающих общинам и бизнесу усиливать энергетическую устойчивость в условиях военного положения.

