Львовский бизнесмен построит возле Луцка ветровую электростанцию на 50 МВт

Компания "Западная ВЭС-3" планирует построить в Луцком районе ветровую электростанцию мощностью до 50 МВт. Предприятие входит в бизнес группу ТКС трускавецкого предпринимателя и одного из самых богатых людей Львовщины Ивана Торского.

Что известно о новой ВЭС

Отмечается, что комплекс ветростанций мощностью 50 МВт и линий электропередачи планируется построить вблизи села Городище Луцкого района в 9 км от областного центра.

Станция будет иметь 13 ветроэнергетических установок (ВЭУ), а расстояние до ближайшей жилой застройки составит более 700 метров.

Транспортировка производимой электроэнергии будет осуществляться линиями электропередач 35 кВ, которые будут проходить по территориям Торчинской, Городищенской и Боратинской территориальных общин Луцкого района.

Количество рабочих мест на период строительства составит до 250 человек, после ввода в эксплуатацию станции и вспомогательной инфраструктуры будут обслуживать 25 работников.

Сообщается также, что ежегодная генерация экологически чистой электроэнергии расчетно составляет около 225 тыс. МВт*часов.

О ООО "Западная ВЭС-3"

Согласно данным платформы YouControl, ООО "Западная ВЭС-3" принадлежит кипрской компании "Ленторекс Энтерпрайзес ЛТД" (85%) и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гринвиль" (15%). Бенефициаром указан бизнесмен Иван Торский.

Ранее Иван Торский был одним из самых крупных девелоперов западного региона Украины. В 2011-2012 годах он входил в рейтинг самых богатых украинцев, его состояние тогда оценивало в 337 млн долларов.

ООО "Западная ВЭС-3" входит в группу ВСК, занимающуюся жилищным строительством и зеленой энергетикой.

2020 компания из группы ВСК Wind Power GSI построила на территории Яворовского района ветроэлектростанция мощностью 50 МВт. А в начале 2024 года Иван Торский продал собственный проект ветроэлектростанции на Волыни (во Владимирском районе) мощностью 150 МВт холдинга OKKO .

Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил "Киевстару" разрешение на покупку шести солнечных электростанций во Львовской области.

Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний: ООО "Энергоснаб-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновица Солар", "Энерджи Спейс" и "Терновица Солар Плюс".

Указанные солнечные электростанции связаны с девелопером Иваном Торским, другие – с семьей Трофименко, владельцами сети кинотеатров Multiplex. Ранее владельцы уже пытались продать эти активы французской энергетической компании Total, однако сделка тогда не состоялась.