Потери врага по состоянию на 14 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1541 день полномасштабной войны составляют 1 345 240 человек.
Потери России в войне на 14 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 мая потеряла:
- личного состава – около 1 345 240 (+1 060) человек;
- танков – 11 931 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 557 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 42 053 (+68) ед;
- РСЗО – 1 787 (+1) ед;
- средства ПВО – 1379 (+3) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1381 (+6) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319) ед;
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 355 (+213) ед;
- специальная техника – 4183 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно сбито/подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 652 враждебные БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
