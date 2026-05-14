Потери врага по состоянию на 14 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1541 день полномасштабной войны составляют 1 345 240 человек.

Потери России в войне на 14 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 мая потеряла:

личного состава – около 1 345 240 (+1 060) человек;

танков – 11 931 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 557 (+3) ед;

артиллерийских систем – 42 053 (+68) ед;

РСЗО – 1 787 (+1) ед;

средства ПВО – 1379 (+3) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1381 (+6) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319) ед;

крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 96 355 (+213) ед;

специальная техника – 4183 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно сбито/подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

652 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

