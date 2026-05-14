Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти из-за войны в Персидском заливе

Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти из-за войны в Персидском заливе / Depositphotos

Индия обратилась к властям США с просьбой продлить срок действия специального разрешения на покупку российской нефти. Нью-Дели пытается оградить свой рынок от дефицита и сдержать скачок цен в условиях, когда продолжающаяся уже почти 11 недель война в Персидском заливе разрушает стабильность мировых энергетических поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Вашингтон ввел эти послабления в марте, а затем расширил их действие до 16 мая 2026 года, пытаясь насытить рынок дополнительными барелями. В то же время США продолжают давить на Индию, требуя сократить закупки сырья с дисконтом, чтобы усилить финансовое давление на Москву из-за его вторжения в Украину.

Риски для экономики и рекордный импорт

Индийские чиновники предупредили Вашингтон, что бесперебойная поставка нефти остается для страны главным приоритетом.

Основные факторы и текущие показатели:

  • Социальное давление: высокая волатильность на мировом энергорынке сильно бьет по населению Индии, столкнувшемуся с острым дефицитом газа для бытовых нужд.
  • Рекордные темпы закупки: в преддверии завершения срока действия льгот индийские нефтеперерабатывающие заводы максимально нарастили импорт. В мае суточный приток российской нефти достиг беспрецедентных 2,3 миллиона баррелей.
  • Дальнейшие прогнозы: по данным аналитической компании Kpler, даже при спаде активности, общий среднесуточный показатель по итогам всего мая составит около 1,9 миллиона баррелей.

Министерство нефти и Министерство иностранных дел Индии, как и Министерство финансов США, официально не комментируют ход этих закрытых переговоров.

Напомним, срок льгот истекает, поэтому Индия готовится к сокращению импорта российской нефти. Поставка сырья из РФ в индийские НПЗ может сократиться на 400 тысяч баррелей в сутки, что заставляет переработчиков искать альтернативные варианты и покупать более дорогое топливо на спотовом рынке.

Автор:
Максим Кольц