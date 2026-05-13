Срок льгот истекает: Индия готовится к сокращению импорта российской нефти

танкер
Индия готовится к сокращению импорта нефти из РФ / Depositphotos

Индийские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с необходимостью пересмотра стратегии импорта сырья. Основной причиной является истечение срока действия разрешения США на закупку российской нефти, истекающего 16 мая. Поставка сырья может сократиться на 400 тысяч баррелей в сутки уже на следующей неделе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Пока официального подтверждения о продлении этого режима от американской администрации не поступало.

По данным аналитической компании Kpler, в мае объемы поставок российской нефти в Индию достигли отметки 2,3 миллиона баррелей в сутки. В случае отсутствия новых судов, следующих из РФ, этот показатель может снизиться до 1,9 миллиона баррелей. Это заставляет местных переработчиков закупать более дорогую нефть на спотовом рынке.

Ситуация осложняется военным конфликтом с участием Ирана, что привело к ограничению поставки сырья через Персидский залив. США ввели специальное разрешение для Индии 5 марта, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке и разрешить переработку заблокированных грузов.

Ограничения США на поставку российской нефти были частью усилий Вашингтона по усилению давления на Москву из-за ее вторжения в Украину. Однако конфликт на Ближнем Востоке привел к почти полному закрытию транзита через Ормузский пролив.

На фоне этих событий два крупнейших государственных завода, Indian Oil и Bharat Petroleum, уже приобрели оперативные грузы нефти в Западной Африке и США с отгрузкой в текущем месяце.

Также компания BPCL начала изучать возможность краткосрочных соглашений по поставкам азербайджанских и африканских сортов. Это делается с целью диверсификации деятельности и избавления зависимости от логистических путей Персидского залива.

Пока официальные представители нефтяных компаний и Министерство нефти Индии воздерживаются от комментариев относительно будущих объемов закупок.

Напомним , Индия отклонила предложение России по покупке сжиженного природного газа (СПГ), попавшего под санкции США. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Автор:
Татьяна Ковальчук