Meta запускает режим инкогнито для приватных разговоров с ИИ в WhatsApp

Компания Meta Platforms запускает новую функцию под названием "Incognito Chat" для своего ассистента с искусственным интеллектом в мессенджере WhatsApp. Этот шаг направлен на решение проблем с конфиденциальностью данных, поскольку пользователи все чаще делятся с нейросетями чувствительной информацией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По разработке разработчиков, чаты в режиме инкогнито будут работать на базе специальной технологии частной обработки данных. Это гарантирует, что переписка останется абсолютно невидимой для посторонних лиц, включая саму компанию Meta. Сообщения не будут храниться на серверах и исчезать по умолчанию после закрытия сессии.

Защита личных данных и ограничение ИИ

Руководитель WhatsApp Уилл Каткарт отметил, что люди все чаще задают ИИ-системам важные вопросы о своей жизни, касающиеся финансов, здоровья или работы, и они не должны делиться этими данными с корпорациями.

Особенности работы нового режима:

Только текст: на этапе запуска функция будет поддерживать только текстовый формат. Загружать или генерировать изображение в режиме инкогнито нельзя.

Встроенные лимиты безопасности: робот получил жесткие ограничения. Он будет отказываться отвечать на провокационные или вредные вопросы и будет перенаправлять разговор в безопасное русло.

Расширение функционала: в ближайшие месяцы Meta также планирует ввести опцию Side Chat. Она позволит пользователям получать приватные подсказки от ИИ непосредственно внутри любого группового или личного чата, учитывая контекст разговора.

Обычные сообщения пользователей в WhatsApp по-прежнему защищены сквозным шифрованием, однако данные открытых диалогов с Meta AI компания раньше могла использовать для обучения своих моделей. Новый режим полностью закрывает данную возможность для конфиденциальных сессий.

