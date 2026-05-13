Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Meta запускає режим інкогніто для приватних розмов із ШІ у WhatsApp

WhatsApp
Meta запускає режим інкогніто для приватних розмов із ШІ у WhatsApp / Unsplash

Компанія Meta Platforms запускає нову функцію під назвою "Incognito Chat" для свого асистента зі штучним інтелектом у месенджері WhatsApp. Цей крок спрямований на розв'язання проблем із конфіденційністю даних, оскільки користувачі все частіше діляться з нейромережами чутливою інформацією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За розробкою розробників, чати в режимі інкогніто працюватимуть на базі спеціальної технології приватного оброблення даних. Це гарантує, що листування залишиться абсолютно невидимим для сторонніх осіб, включно із самою компанією Meta. Повідомлення не зберігатимуться на серверах і зникатимуть за замовчуванням після закриття сесії.

Захист особистих даних та обмеження ШІ

Керівник WhatsApp Вілл Каткарт зазначив, що люди дедалі частіше ставлять ШІ-системам важливі запитання про своє життя, які стосуються фінансів, здоров'я чи роботи, і вони не повинні ділитися цими даними з корпораціями.

Особливості роботи нового режиму:

  • Тільки текст: на етапі запуску функція підтримуватиме лише текстовий формат. Завантажувати або генерувати зображення в режимі інкогніто наразі не можна.
  • Вбудовані ліміти безпеки: робот отримав жорсткі обмеження. Він відмовлятиметься відповідати на провокаційні чи шкідливі запитання та перенаправлятиме розмову в безпечне русло.
  • Розширення функціоналу: у найближчі місяці Meta також планує впровадити опцію "Side Chat". Вона дозволить користувачам отримувати приватні підказки від ШІ безпосередньо всередині будь-якого групового чи особистого чату, враховуючи контекст розмови.

Звичайні повідомлення користувачів у WhatsApp, як і раніше, захищені наскрізним шифруванням, проте дані з відкритих діалогів із Meta AI компанія раніше могла використовувати для навчання своїх моделей. Новий режим повністю закриває цю можливість для конфіденційних сесій.

Нагадаємо, Meta почала тестувати ШІ-бота у Threads за аналогією з Grok від X. Нова функція дозволяє фірмовому чатботу публічно відповідати на дописи користувачів у соцмережі та надавати додатковий контекст до актуальних обговорень.

Автор:
Максим Кольц