Meta запускає режим інкогніто для приватних розмов із ШІ у WhatsApp

Компанія Meta Platforms запускає нову функцію під назвою "Incognito Chat" для свого асистента зі штучним інтелектом у месенджері WhatsApp. Цей крок спрямований на розв'язання проблем із конфіденційністю даних, оскільки користувачі все частіше діляться з нейромережами чутливою інформацією.

За розробкою розробників, чати в режимі інкогніто працюватимуть на базі спеціальної технології приватного оброблення даних. Це гарантує, що листування залишиться абсолютно невидимим для сторонніх осіб, включно із самою компанією Meta. Повідомлення не зберігатимуться на серверах і зникатимуть за замовчуванням після закриття сесії.

Захист особистих даних та обмеження ШІ

Керівник WhatsApp Вілл Каткарт зазначив, що люди дедалі частіше ставлять ШІ-системам важливі запитання про своє життя, які стосуються фінансів, здоров'я чи роботи, і вони не повинні ділитися цими даними з корпораціями.

Особливості роботи нового режиму:

Тільки текст: на етапі запуску функція підтримуватиме лише текстовий формат. Завантажувати або генерувати зображення в режимі інкогніто наразі не можна.

Вбудовані ліміти безпеки: робот отримав жорсткі обмеження. Він відмовлятиметься відповідати на провокаційні чи шкідливі запитання та перенаправлятиме розмову в безпечне русло.

Розширення функціоналу: у найближчі місяці Meta також планує впровадити опцію "Side Chat". Вона дозволить користувачам отримувати приватні підказки від ШІ безпосередньо всередині будь-якого групового чи особистого чату, враховуючи контекст розмови.

Звичайні повідомлення користувачів у WhatsApp, як і раніше, захищені наскрізним шифруванням, проте дані з відкритих діалогів із Meta AI компанія раніше могла використовувати для навчання своїх моделей. Новий режим повністю закриває цю можливість для конфіденційних сесій.

