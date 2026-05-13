Apple, Google і Meta поповнили бюджет України на 6,9 млрд грн

Гривні
Надходження від податку на Google зросли на 28% з початку року / Depositphotos

Іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, за перші чотири місяці 2026 року сплатили до державного бюджету понад 6,9 млрд грн так званого "податку на Google".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

У валютному еквіваленті надходження становили 52 млн євро або 97,6 млн доларів США.

За словами Карнаух, надходження від цього податку зросли на 1,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед найбільших платників податку — Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games та Wargaming.

Йдеться про компанії, сервіси яких українці використовують щодня — зокрема рекламні платформи, стримінгові сервіси, онлайн-ігри, мобільні застосунки та маркетплейси.

У ДПС також повідомили, що з початку 2026 року ще дев’ять компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом наразі "податок на Google" офіційно сплачують уже 154 міжнародні компанії.

Відповідно до українського законодавства, іноземна компанія повинна зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг електронних послуг для українських користувачів перевищив еквівалент 1 млн грн.

У підсумку надходження від "податку на Google" продовжують зростати, а кількість міжнародних цифрових компаній, які офіційно працюють у податковому полі України, збільшується.

Зауважимо, за перший квартал 2026 року міжнародні технологічні гіганти сплатили до державного бюджету 4,5 млрд грн ПДВ на електронні послуги. Це на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли сума надходжень становила 3,5 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко