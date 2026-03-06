Запланована подія 2

"Податок на Google" приніс Україні понад 4,2 млрд грн за два місяці

З початку 2026 року до Державного бюджету України вже надійшло понад 4,2 млрд грн від так званого "податку на Google".

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення в. о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Це на 0,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (січень – лютий 2025 року, коли до бюджету надійшло 3,5 млрд грн).

За словами Карнаух, сплату податку здійснюють нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на території України та зареєстровані платниками ПДВ. У січні – лютому 2026 року це склало 38,5 млн євро та 52,1 млн доларів США.

Серед компаній-лідерів за сплатою податку названо Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. На сьогодні в Україні зареєстровано 151 платника ПДВ-нерезидента, які надають електронні послуги фізичним особам.

Карнаух наголосила, що сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню бюджету України.

Нагадаємо, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає, якщо за останні 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам перевищує еквівалент 1 млн грн.

Додамо, у 2025 році надходження до державного бюджету від так званого “податку на Google” перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про податок на електронні послуги, які нерезиденти надають фізичним особам на території України.

Автор:
Тетяна Гойденко