"Налог на Google" принес Украине более 4,2 млрд грн за два месяца

С начала 2026 года в Государственный бюджет Украины уже поступило более 4,2 млрд. грн. от так называемого "налога на Google".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух.

Это на 0,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь – февраль 2025, когда в бюджет поступило 3,5 млрд грн).

По словам Карнаух, уплату налога производят нерезиденты, поставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины и зарегистрированные плательщиками НДС. В январе – феврале 2026 года это составило 38,5 млн. евро и 52,1 млн. долларов США.

Среди компаний-лидеров по уплате налога названы Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix. На сегодняшний день в Украине зарегистрирован 151 плательщик НДС-нерезидента, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам.

Карнаух подчеркнула, что уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению бюджета Украины.

Напомним, что обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает, если за последние 12 месяцев объем снабжения электронными услугами физическим лицам превышает эквивалент 1 млн грн.

Добавим, в 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого "налога на Google" превысили 14,4 млрд грн. Речь идет о налоге на электронные услуги, предоставляемые нерезидентами физическим лицам на территории Украины.