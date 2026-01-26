Запланована подія 2

"Податок на Google": цифрові гіганти поповнили бюджет України на понад 14 млрд грн

Цифрові гіганти поповнили бюджет України на 14,4 млрд грн / Shutterstock

У 2025 році надходження до державного бюджету від так званого “податку на Google” перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про податок на електронні послуги, які нерезиденти надають фізичним особам на території України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Податки з цифрових сервісів

У 2025 році надходження від так званого "податку на Google" перевищили 14,4 млрд грн, що включає 150,1 млн євро та 177,4 млн доларів. Найбільшими платниками залишаються провідні міжнародні цифрові компанії: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

В. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух наголосила, що податок забезпечує прозорість та справедливі правила для українського і міжнародного бізнесу, а ринок цифрових послуг продовжує зростати.

Кількість платників ПДВ у сфері електронних послуг також збільшується. У 2025 році зареєструвалися 12 нових нерезидентів, а з початку 2026 року - ще 5 компаній. Всього в Україні вже 150 нерезидентів - платників ПДВ у сфері електронних послуг.

"Всі електронні послуги, якими ми користуємося щодня, працюють на бюджет країни. Це кошти на захист держави, соціальні програми та відновлення", - підкреслила Леся Карнаух.

Довідково:

Обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг в Україні перевищує суму, еквівалентну 1 млн гривень.

Автор:
Ольга Опенько