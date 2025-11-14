"Податок на Google" приніс бюджету понад 13 млрд грн за 10 місяців – ДПС

За десять місяців 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги фізичним особам на території України, сплатили до бюджету 136 млн євро та 165,2 млн доларів США так званого "податку на Google".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

У перерахунку це становить 13,2 млрд грн.

Найбільшими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix та Wargaming.

З початку року до переліку платників податку приєдналися ще сім нерезидентів. Загалом станом на сьогодні зареєстровано 143 компанії-нерезиденти.

Карнаух підкреслила, що механізм оподаткування створює рівні умови роботи для українських та міжнародних компаній і сприяє формуванню прозорого цифрового ринку.

"Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність", – зазначила вона.

Додамо, за дев'ять місяців поточного року міжнародні компанії-нерезиденти сплатили до бюджету України 10,6 млрд грн так званого “податку на Google” за електронні послуги, надані фізичним особам на території країни.