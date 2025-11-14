Запланована подія 2

"Налог на Google" принес бюджету более 13 млрд грн за 10 месяцев – ГНС

Google
Механизм налогообложения создает равные условия работы / Depositphotos

За десять месяцев 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины, уплатили в бюджет 136 млн. евро и 165,2 млн. долларов США так называемого "налога на Google".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В пересчете это составляет 13,2 млрд. грн.

Крупнейшими плательщиками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix и Wargaming.

С начала года к перечню налогоплательщиков присоединились еще семь нерезидентов. Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 143 компании-нерезидента.

Карнаух подчеркнула, что механизм налогообложения создает равные условия работы для украинских и международных компаний и способствует формированию прозрачного цифрового рынка.

"Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность", – отметила она.

За девять месяцев текущего года международные компании-нерезиденты уплатили в бюджет Украины 10,6 млрд грн так называемого "налога на Google" за электронные услуги, предоставленные физическим лицам на территории страны.

Автор:
Татьяна Гойденко