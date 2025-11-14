- Категория
"Налог на Google" принес бюджету более 13 млрд грн за 10 месяцев – ГНС
За десять месяцев 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины, уплатили в бюджет 136 млн. евро и 165,2 млн. долларов США так называемого "налога на Google".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. о. главы ГНС Леся Карнаух.
В пересчете это составляет 13,2 млрд. грн.
Крупнейшими плательщиками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix и Wargaming.
С начала года к перечню налогоплательщиков присоединились еще семь нерезидентов. Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 143 компании-нерезидента.
Карнаух подчеркнула, что механизм налогообложения создает равные условия работы для украинских и международных компаний и способствует формированию прозрачного цифрового рынка.
"Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность", – отметила она.
За девять месяцев текущего года международные компании-нерезиденты уплатили в бюджет Украины 10,6 млрд грн так называемого "налога на Google" за электронные услуги, предоставленные физическим лицам на территории страны.