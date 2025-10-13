"Налог на Google": техногиганты сначала года уплатили 10,6 млрд грн в бюджет

За первые девять месяцев текущего года международные компании-нерезиденты уплатили в бюджет Украины 10,6 млрд грн так называемого "налога на Google" за электронные услуги, предоставленные физическим лицам на территории страны.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, зафиксирована положительная динамика по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: количество зарегистрированных плательщиков возросло на 13 человек, а сумма налоговых обязательств увеличилась на 2,5 млрд грн.

Крупнейшие плательщики в этом году: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т.д.

В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц – нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

"Прозрачные правила работы для всех – и украинских компаний, и глобальных гигантов. Это то, что реально меняет налоговую культуру, укрепляет доверие каждого налогоплательщика и соответственно способствует увеличению поступлений", – подчеркнула Карнаух.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

В первом полугодии 2025 года международные компании – нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн. долларов США и 76,5 млн. евро.