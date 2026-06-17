Бюджетная декларация: Гетманцев прокомментировал макропрогноз правительства

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев начал анализ Бюджетной декларации на 2027-2029 годы и обратил внимание на ключевые макроэкономические показатели, которые правительство заложило в основу будущих бюджетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

По его словам, базовый сценарий предполагает существенное улучшение ситуации с 2027 года. Именно на нем основываются официальные прогнозы по экономическому росту, инфляции и валютному курсу.

Правительство ожидает ускорения экономического роста

Согласно прогнозу после роста ВВП на 1,6% в 2026 году экономика может вырасти на 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Гетманцев назвал такой сценарий достаточно оптимистичным, отметив, что для достижения этих показателей необходимы инвестиции, возврат рабочей силы, стабильная энергетика и возобновление производства.

Инфляция должна снизиться до 5,1%

Правительство прогнозирует постепенное замедление инфляции с 9,2% в 2026 году до 8,9% в 2027 году, 6,9% в 2028 году и 5,1% в 2029 году.

В то же время, Гетманцев отметил, что прогноз остается зависимым от рисков, связанных с ситуацией в энергетике, логистике, валютном рынке и затратами бизнеса.

Курс гривны может превысить 50 грн/$

Базовый сценарий предполагает постепенное ослабление гривны. Среднегодовой курс может возрасти с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году.

К концу 2029 года правительство заложило курс на уровне 51,5 грн/$.

По словам Гетманцева, более слабая гривна может поддержать бюджетные поступления, но в то же время будет увеличивать стоимость импорта, энергоносителей, оборудования и обслуживания долга.

Доходы и расходы

По его прогнозу, доходы государственного бюджета с трансфертами должны вырасти с 2,9 трлн. грн. в 2026 году до 3,7 трлн. грн. в 2029 году.

В то же время расходы будут существенно превышать доходы. Наибольший объем расходов ожидается в 2027 году – более 5 трлн грн. После этого прогнозируется постепенное понижение.

Из-за разрыва между доходами и расходами дефицит бюджета в 2027 году может превысить 2 трлн грн, или 17,7% ВВП.

Несмотря на ожидаемое сокращение дефицита в последующие годы, потребность в финансировании будет оставаться значительной. В 2027 году внешняя поддержка от международных партнеров планируется на уровне более 2 трлн грн, в дальнейшем она должна постепенно уменьшаться.

Государственный и гарантированный государством долг

Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозу, будет оставаться более 100% ВВП. Внешние заимствования должны постепенно сокращаться, в то время как внутренние будут оставаться на уровне более 0,5 трлн. грн. ежегодно.

В то же время расходы по погашению долга будут расти. В 2029 году они могут составить почти 880 млрд грн.

По словам Гетманцева, бюджетная ситуация будет оставаться напряженной: потребность в новых заимствованиях будет постепенно уменьшаться, но долговая нагрузка еще долго будет высокой.

В этих условиях ключевым вопросом становится рост собственных доходов бюджета. Она будет зависеть от налоговых решений, детенизации экономики и лучшего администрирования.

Гетманцев напомнил, что часть решений уже принята, в частности, по налогообложению доходов от цифровых платформ. Среди шагов, требующих принятия или реализации, он назвал приближение акцизов к уровням ЕС, применение повышенной ставки налога на прибыль для банков и пересмотр подходов к налогообложению отдельных импортных операций.

По его мнению, детенизация должна быть не общим лозунгом, а конкретным планом KPI для отдельных рынков, ожидаемыми поступлениями, сроками и измеряемым результатом.

Дополнительный ресурс бюджета, отметил Гетманцев, должен быть направлен на Силы безопасности и обороны, социальную поддержку людей и финансовую устойчивость страны.

Напомним, 8 мая правительство одобрило законопроект о внесении изменений в госбюджет-2026. Это стало возможным благодаря поступлению финансовой поддержки ЕС в размере 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.