Кабмин одобрил изменения в бюджет-2026: куда пойдут 45 млрд евро от ЕС

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в госбюджет-2026. Это стало возможным благодаря поступлению финансовой поддержки ЕС в размере 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Куда направят деньги

Общие доходы бюджета возрастут более чем на 2,2 трлн грн. Львиная доля этих средств – 1,56 трлн грн – пойдет на нужды сектора безопасности и обороны. В частности:

1,37 трлн грн. выделено на закупку вооружения и развитие военной техники;

выделено на закупку вооружения и развитие военной техники; 174,3 млрд грн направят на денежное довольствие военнослужащих;

направят на денежное довольствие военнослужащих; 14,6 млрд грн останутся в резерве для экстренных нужд оборонного сектора.

Также отдельно предусмотрено финансирование украинского ОПК, что позволит модернизировать технику и наращивать производство отечественного оружия.

Подготовка к зиме и резервы

Помимо обороны значительные ресурсы получат регионы. 40 млрд грн выделяют на реализацию "Планов устойчивости" общин: эти деньги пойдут в защиту энергетики, подготовку к отопительному сезону и стабильную работу критической инфраструктуры.

Еще 40 млрд грн прибавят в резервный фонд страны для оперативного реагирования на вызовы войны.

Теперь законопроект должны рассмотреть и поддержать народные депутаты в сессионном зале.