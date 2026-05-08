Кабмін схвалив зміни до бюджету-2026: куди підуть 45 млрд євро від ЄС

Уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026. Це стало можливим завдяки надходження фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Куди спрямують гроші

Загальні доходи бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн. Левова частка цих коштів — 1,56 трлн грн — піде на потреби сектору безпеки та оборони. Зокрема:

1,37 трлн грн виділено на закупівлю озброєння та розвиток військової техніки;

виділено на закупівлю озброєння та розвиток військової техніки; 174,3 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців;

спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців; 14,6 млрд грн залишаться у резерві для екстрених потреб оборонного сектору.

Також окремо передбачено фінансування для українського ОПК, що дозволить модернізувати техніку та нарощувати виробництво вітчизняної зброї.

Підготовка до зими та резерви

Крім оборони, значні ресурси отримають регіони. 40 млрд грн виділяють на реалізацію "Планів стійкості" громад: ці гроші підуть на захист енергетики, підготовку до опалювального сезону та стабільну роботу критичної інфраструктури.

Ще 40 млрд грн додадуть до резервного фонду країни для оперативного реагування на виклики війни.

Тепер законопроєкт мають розглянути та підтримати народні депутати у сесійній залі.

Нагадаємо, улютому 2026 рокудо загального фонду державного бюджету надійшло93 млрд грн податків та зборів, що на 6,1 млрд грн або 107 % перевищує заплановані показники.