Польща змінює правила купівлі нерухомості для іноземців: що відомо

Уряд Польщі схвалив зміни до законодавства щодо придбання нерухомості іноземцями. Нові правила мають прискорити обмін інформацією між нотаріусами та державними органами. Це дозволить оперативніше відстежувати угоди купівлі-продажу житла за участю іноземних громадян.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bankier.pl.

Відповідно до законопроєкту, нотаріуси передаватимуть документи про придбання нерухомості іноземцями виключно в електронному форматі. Наразі така інформація надходить до польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації переважно на паперових носіях, що часто призводить до затримок та ускладнює ведення реєстрів.

У польському уряді зазначають, що електронний обмін даними дозволить підвищити прозорість ринку та забезпечити своєчасне оновлення державних баз даних щодо нерухомості, акцій і часток у компаніях, що належать іноземцям.

Посилення контролю відбувається на тлі стабільно високого інтересу іноземців до польського житла. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, у 2025 році громадяни інших держав придбали понад 17,7 тисячі квартир – це на 2% більше, ніж роком раніше. За останнє десятиліття кількість таких угод зросла майже у п’ять разів.

Найактивнішими покупцями залишаються українці. Торік вони придбали близько 9,3 тисячі квартир загальною площею понад 548 тис. кв. м. Друге місце посідають громадяни Білорусі, які купили понад 2,7 тисячі квартир.

Експерти пояснюють зростання попиту тим, що дедалі більше іноземців приїжджають до Польщі на роботу, навчання або для ведення бізнесу, а згодом ухвалюють рішення про купівлю власного житла замість оренди.

Нагадаємо, експерти проаналізували ринок купівлі квартир у найбільших містах України та Польщі. Для дослідження обрали квартири площею 30-40 м². За результатами аналізу, житло в Україні залишається значно доступнішим, ніж у Польщі. У квітні 2026 року медіанна вартість квартири такої площі в Україні становила $39 тис., тоді як у Польщі – $124 тис. Тобто польський ринок у цьому сегменті майже втричі дорожчий.