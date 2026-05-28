Квартири в Польщі втричі дорожчі, ніж в Україні: OLX порівняв ціни в обох країнах

Аналогічне житло у Польщі обійдеться значно дорожче. На фото - житловий будинок, Краків. / Wikipedia

Ринок житла в Україні залишається доступнішим за польський. Водночас різниця у вартості квартир між містами двох країн сягає десятків тисяч доларів. Найдорожчим українським містом за вартістю житла став Львів, тоді як у Варшаві квартири коштують більш ніж втричі дорожче, ніж у Києві. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість. 

Експерти проаналізували ринок купівлі квартир у найбільших містах України та Польщі. Для дослідження обрали квартири площею 30-40 м².

За результатами аналізу, житло в Україні залишається значно доступнішим, ніж у Польщі. У квітні 2026 року медіанна вартість квартири такої площі в Україні становила $39 тис., тоді як у Польщі – $124 тис. Тобто польський ринок у цьому сегменті майже втричі дорожчий.

Порівняння цін у найбільших містах

Найдорожчими серед українських міст залишаються Львів та Київ. У Львові медіанна ціна квартири площею 30-40 м² у квітні 2026 року сягнула $62 тис., у Києві – $57 тис. В Одесі показник помітно нижчий – $40 тис.

Натомість найдоступніше житло традиційно зосереджене на сході та південному сході країни, де на ринок суттєво впливає безпекова ситуація. Так, у Дніпрі квартиру площею 30-40 м² можна було придбати за медіанною ціною $28,7 тис., а у Харкові – за $25 тис.

Для порівняння, у Варшаві квартира аналогічної площі коштувала у квітні 2026 року в середньому $172 тис., що більш ніж утричі дорожче, ніж у Києві. В інших великих містах Польщі ціни також суттєво перевищують українські:

  • Гданськ та Краків – по $162 тис.;
  • Вроцлав – $146 тис.;
  • Познань – $132 тис.

Де вищий попит

Попри нижчі ціни, попит на квартири площею 30-40 м² в Україні загалом вищий приблизно на 23%, ніж у Польщі. Водночас ситуація залежить від конкретного міста.

Наприклад, у Варшаві інтерес до купівлі такого житла на 45% вищий, ніж у Києві. Однак в інших польських містах кількість відгуків нижча, ніж у найбільших обласних центрах України – у середньому у 1,5–2 рази залежно від міста.

В Україні після Києва найбільший попит на квартири цього сегмента зафіксовано в Одесі та Харкові. Львів, попри найвищу медіанну вартість житла серед українських міст, поступається їм за кількістю відгуків.

Водночас обсяг пропозиції на платформі у квітні 2026 року був майже однаковим: в Україні кількість оголошень лише на 2% перевищувала показники Польщі.

Варто враховувати, що український ринок нерухомості продовжує працювати під значним впливом війни та безпекових факторів. У регіонах, наближених до лінії фронту, ціни на житло залишаються суттєво нижчими, що впливає і на загальний медіанний показник по країні.

Нагадаємо, українці залишаються найбільш масовою групою іноземців, які купують житло в Польщі. 

Автор:
Ярослава Тюпка