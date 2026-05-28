Кредиторам РВС Банку збільшено виплати до 18,9 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збільшив суму задоволення вимог кредиторів сьомої черги АТ "РВС Банк" до 18,9 млн грн. Відповідне рішення виконавча дирекція Фонду ухвалила 25 травня 2026 року.

Йдеться про збільшення виплат на 7 454,91 грн після внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів банку.

Після ухвалення рішення загальний розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги сягнув 18 905 645,57 грн. Це становить 10% від загальної суми вимог сьомої черги реєстру кредиторів РВС Банку.

У Фонді гарантування зазначили, що виплати кредиторам здійснюються у безготівковій формі пропорційно до суми вимог кожного кредитора. Кошти перераховуються на рахунки кредиторів банку.

У ФГВФО нагадали, що вимоги наступних черг погашаються після повного задоволення вимог попередньої черги та в міру надходження коштів від продажу активів ліквідованого банку.

Зауважимо, у квітні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням ФГВФО надійшло 131,9 млн грн. Найбільшу частину коштів забезпечив продаж активів неплатоспроможних банків.