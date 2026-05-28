Сумнівні інвестпроєкти: державний регулятор заблокував роботу ще двох платформ

бізнес
НКЦПФР заблокував роботу ще двох SCAM-проєктів / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) поповнила список SCAM-проєктів платформами Alantra Capital Markets (ACM) та Evoltex.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Комісії

Станом на сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів становить 470 організацій. Усі ці майданчики мають ознаки порушення законодавства або ознаки шахрайства. Повний список опубліковано на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі "Захист прав інвесторів".

На що звернути увагу?

Перед інвестуванням коштів у фінансові компанії варто звертати увагу на типові ознаки небезпеки:

  • відсутність ліцензій на провадження діяльності; 
  • відсутність юридичної інформації про засновників компанії; 
  • приховування офіційних звітів про фінансову діяльність; 
  • відсутність державного нагляду та регулювання; 
  • використання агресивної реклами; 
  • обіцянки гарантованого надприбутку; 
  • замовчування будь-яких ризиків втрати грошей.

Регулятор рекомендує детально вивчати документи кожної платформи перед підписанням договорів чи переказом фінансових коштів.

Довідково

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, у лютому Комісія додала до переліку два проєкти з ознаками підвищеної ризиковості: Bits Global та Daxia Limited.

Автор:
Тетяна Ковальчук