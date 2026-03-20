НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує інформувати інвесторів про фінансові проєкти з потенційними ризиками та попереджати про можливе шахрайство.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

До актуального переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано компанії "EXT Ltd" та "Universal Group".

Загалом оновлений список містить 464 проєкти, щодо яких виявлено ознаки шахрайства або порушень законодавства.

Інвестори можуть ознайомитися з повним переліком на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".

Регулятор наголошує на важливості перевірки фінансових ініціатив перед вкладенням коштів та дотримання обережності у виборі інвестиційних проєктів.

Нагадаємо, у лютому НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів, додавши до нього ще два потенційно шахрайські.