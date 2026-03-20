НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает информировать инвесторов о финансовых проектах с потенциальными рисками и предупреждать о возможном мошенничестве.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.
К актуальному перечню сомнительных инвестиционных проектов добавлены компании EXT Ltd и Universal Group.
Обновленный список содержит 464 проекта, в отношении которых выявлены признаки мошенничества или нарушений законодательства.
Инвесторы могут ознакомиться с полным перечнем на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".
Регулятор отмечает важность проверки финансовых инициатив перед вложением средств и соблюдения осторожности в выборе инвестиционных проектов.
Напомним, в феврале НКЦБФР обновила список SCAM-проектов, добавив к нему еще два потенциально мошеннических.