НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает информировать инвесторов о финансовых проектах с потенциальными рисками и предупреждать о возможном мошенничестве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

К актуальному перечню сомнительных инвестиционных проектов добавлены компании EXT Ltd и Universal Group.

Обновленный список содержит 464 проекта, в отношении которых выявлены признаки мошенничества или нарушений законодательства.

Инвесторы могут ознакомиться с полным перечнем на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Регулятор отмечает важность проверки финансовых инициатив перед вложением средств и соблюдения осторожности в выборе инвестиционных проектов.

Напомним, в феврале НКЦБФР обновила список SCAM-проектов, добавив к нему еще два потенциально мошеннических.