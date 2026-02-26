Запланована подія 2

НКЦБФР обновила список SCAM-проектов

бизнес
Кабмин запустил экспериментальный проект цифровизации диалога с бизнесом / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список SCAM-проектов, добавив к нему еще два потенциально мошеннических.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщил об обновлении списка потенциально опасных инвестиционных проектов.

Во время последнего заседания Комиссия добавила к списку проекты с признаками повышенной рисковости: "Bits Global" и "Daxia Limited".

На сегодняшний день обновленный список содержит уже 462 проекта, в отношении которых выявлены признаки мошенничества или нарушений законодательства. Инвесторы могут ознакомиться с полным перечнем на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Комиссия призывает граждан проявлять повышенную осторожность при выборе инвестиций и проверять проекты перед вложением средств.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным   нац комиссии ,     сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

  • большой процент гарантированной доходности;
  • отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического офиса территории Украины;   
  • отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;
  • отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;
  • закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;
  • отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Напомним,   в августе НКЦБФР включила в список   ненадежных инвестиционных проектов   еще три кейса.

Автор:
Татьяна Гойденко