Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список SCAM-проектов, добавив к нему еще два потенциально мошеннических.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщил об обновлении списка потенциально опасных инвестиционных проектов.

Во время последнего заседания Комиссия добавила к списку проекты с признаками повышенной рисковости: "Bits Global" и "Daxia Limited".

На сегодняшний день обновленный список содержит уже 462 проекта, в отношении которых выявлены признаки мошенничества или нарушений законодательства. Инвесторы могут ознакомиться с полным перечнем на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Комиссия призывает граждан проявлять повышенную осторожность при выборе инвестиций и проверять проекты перед вложением средств.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным нац комиссии , сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса территории Украины;

отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;

отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;

закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;

отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Напомним, в августе НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.