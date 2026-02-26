- Категория
НКЦБФР обновила список SCAM-проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список SCAM-проектов, добавив к нему еще два потенциально мошеннических.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщил об обновлении списка потенциально опасных инвестиционных проектов.
Во время последнего заседания Комиссия добавила к списку проекты с признаками повышенной рисковости: "Bits Global" и "Daxia Limited".
На сегодняшний день обновленный список содержит уже 462 проекта, в отношении которых выявлены признаки мошенничества или нарушений законодательства. Инвесторы могут ознакомиться с полным перечнем на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".
Комиссия призывает граждан проявлять повышенную осторожность при выборе инвестиций и проверять проекты перед вложением средств.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
По данным нац комиссии , сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса территории Украины;
- отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;
- отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;
- закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;
- отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Напомним, в августе НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.