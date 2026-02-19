- Категория
В Украине диджитализируют систему негосударственного пенсионного обеспечения: детали
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новую редакцию Положения о производстве деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что целью изменений является повышение удобства, прозрачности и доступности системы негосударственного пенсионного обеспечения для граждан.
Обновленные правила предусматривают активную диджитализацию процессов и перевод большинства процедур в электронный формат.
Что меняется
Теперь взаимодействие между администратором фонда и вкладчиками или участниками может осуществляться онлайн — через электронную почту или специальные электронные сервисы. В результате почти все ключевые действия и коммуникации станут доступны дистанционно.
В НКЦБФР отмечают, что это означает, что:
- заключить пенсионный контракт станет проще;
- документы можно будет подавать и получать дистанционно;
- большинство вопросов будут решаться без необходимости личного визита;
- станет доступна удаленная идентификация.
Также учитывая рост количества социально уязвимых категорий граждан, а именно пропавших без вести при особых обстоятельствах, погибших (признание судом безвестно отсутствующим или умершим), теперь четко регулирует действия администратора фонда в таких случаях.
В частности, документом:
- определен порядок взаимодействия с наследниками;
- урегулированы процедуры работы с опекунами и попечителями;
- предусмотрена возможность получения пенсионных выплат наследниками или законными представителями.
В НКЦБФР отмечают, что обновление правил повысит доверие к негосударственным пенсионным фондам, сделает их работу более эффективной и создаст дополнительные условия для развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине.
Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.