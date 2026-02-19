Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине диджитализируют систему негосударственного пенсионного обеспечения: детали

пенсия
НКЦБФР диджитализирует систему негосударственного пенсионного обеспечения / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новую редакцию Положения о производстве деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что целью изменений является повышение удобства, прозрачности и доступности системы негосударственного пенсионного обеспечения для граждан.

Обновленные правила предусматривают активную диджитализацию процессов и перевод большинства процедур в электронный формат.

Что меняется

Теперь взаимодействие между администратором фонда и вкладчиками или участниками может осуществляться онлайн — через электронную почту или специальные электронные сервисы. В результате почти все ключевые действия и коммуникации станут доступны дистанционно.

В НКЦБФР отмечают, что это означает, что:

  • заключить пенсионный контракт станет проще;
  • документы можно будет подавать и получать дистанционно;
  • большинство вопросов будут решаться без необходимости личного визита;
  • станет доступна удаленная идентификация.

Также учитывая рост количества социально уязвимых категорий граждан, а именно пропавших без вести при особых обстоятельствах, погибших (признание судом безвестно отсутствующим или умершим), теперь четко регулирует действия администратора фонда в таких случаях.

В частности, документом:

  • определен порядок взаимодействия с наследниками;
  • урегулированы процедуры работы с опекунами и попечителями;
  • предусмотрена возможность получения пенсионных выплат наследниками или законными представителями.

В НКЦБФР отмечают, что обновление правил повысит доверие к негосударственным пенсионным фондам, сделает их работу более эффективной и создаст дополнительные условия для развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Автор:
Светлана Манько