В Украине диджитализируют систему негосударственного пенсионного обеспечения: детали

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новую редакцию Положения о производстве деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что целью изменений является повышение удобства, прозрачности и доступности системы негосударственного пенсионного обеспечения для граждан.

Обновленные правила предусматривают активную диджитализацию процессов и перевод большинства процедур в электронный формат.

Что меняется

Теперь взаимодействие между администратором фонда и вкладчиками или участниками может осуществляться онлайн — через электронную почту или специальные электронные сервисы. В результате почти все ключевые действия и коммуникации станут доступны дистанционно.

В НКЦБФР отмечают, что это означает, что:

заключить пенсионный контракт станет проще;

документы можно будет подавать и получать дистанционно;

большинство вопросов будут решаться без необходимости личного визита;

станет доступна удаленная идентификация.

Также учитывая рост количества социально уязвимых категорий граждан, а именно пропавших без вести при особых обстоятельствах, погибших (признание судом безвестно отсутствующим или умершим), теперь четко регулирует действия администратора фонда в таких случаях.

В частности, документом:

определен порядок взаимодействия с наследниками;

урегулированы процедуры работы с опекунами и попечителями;

предусмотрена возможность получения пенсионных выплат наследниками или законными представителями.

В НКЦБФР отмечают, что обновление правил повысит доверие к негосударственным пенсионным фондам, сделает их работу более эффективной и создаст дополнительные условия для развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.