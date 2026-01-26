Минимальная пенсия вырастет до 6 тысяч гривен: украинцам готовят три вида выплат

Правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

Украинцы будут получать три вида выплат

По его словам, идея состоит в том, чтобы одновременно работали три составляющие:

солидарная система;

специальные пенсии;

накопительная часть.

Инфографика "РБК-Украина"

Улютин подчеркнул, что трехуровневая система должна сбалансировать ситуацию. Он напомнил, что сейчас украинцы получают разные пенсии даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты.

Министр пояснил, что солидарная пенсия должна зависеть от вкладов в солидарную систему. По его словам, при таком подходе пенсия учителя со стажем 40 лет увеличится примерно в полтора-два раза.

Улютин отметил, что в случае нехватки страхового стажа может быть базовая выплата, которая должна покрыть потребности таких людей.

Что касается специальных пенсий, министр уверен, что такие выплаты не должны выплачиваться из бюджета солидарной системы. По его словам, нужно создать условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий.

"Фактически, мы учитываем не годы в профессии, а сумму уплативших за это время средств. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия - это то, что ты заработал", - подчеркнул Улютин.

В то же время, он отметил, что для перевода спецпенсий в профессиональные понадобится не менее 13 лет, если начать с 2026 или 2027 года.

А вот третий элемент – накопительная пенсия – не должен быть обязательным, считает Улютин. Он отметил, что каждый украинец сможет вносить взносы в накопительный фонд дополнительно в ЕСВ, который идет в солидарную систему.

Пенсии в Украине вырастут вдвое

Министр также сообщил, что пенсию в Украине хотят поднять до 6 тысяч гривен. Над таким уровнем минимальных выплат уже работает правительство.

Улютин подчеркнул, что повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров, но при условии реформы солидарной системы .

Пока же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украина ждет коллапс социальной системы.

Просмотр выплат будет касаться большого пласта бюджетников – тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

"Они все получают рост. Это значительное количество людей – треть пенсионеров ", - сказал министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

Министр сообщил, что сейчас идет финализация соответствующего законопроекта, но его должно согласовать правительство и международные партнеры.

По данным Пенсионного фонда, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6,4 тыс. грн. Но около трети пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн (69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.