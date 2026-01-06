Запланована подія 2

Получают выплаты в сотни тысяч гривен: Гетманцев призывает не затягивать отмену спецпенсий

гривны
миллионы украинских пенсионеров вынуждены выживать на 5 тысяч гривен / Shutterstock

Пока миллионы украинских пенсионеров вынуждены выживать на 2-3 или 5 тысяч гривен, отдельные категории привилегированных лиц продолжают получать заоблачные выплаты в сотни тысяч гривен из-за затягивания отмены спецпенсий прокуроров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, почти 200 дней законопроект №12278 по отмене клановых спецпенсий прокуроров не может дойти до второго чтения в Верховной Раде.

Заметим, что законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, уже одобрил Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Гетманцев подчеркнул, что цена такого промедления – углубление социальной бездны в пенсионном обеспечении.

"Во время, когда страна воюет, и каждая бюджетная гривна должна работать на оборону и социальную поддержку уязвимых категорий граждан, такое неравенство выглядит не просто несправедливым, а циничным", - убежден нардеп.

В качестве примера Гетманцев привел экспрокурора Николаевской области, который, по информации СМИ, сейчас живет в одной из европейских стран, смог даже из-за границы выиграть суд против Пенсионного фонда и требовал себе пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" в размере 156 692 гривны ежемесячно. Ему было начислено более 2,1 млн. гривен с 15 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

"Люди возмущены – я полностью разделяю это. Не может так дальше продолжаться. Призываю коллег – нельзя медлить и разрешать затягивать рассмотрение законопроекта №12278 во втором чтении", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в приоритете должна быть пенсионная реформа с обеспечением достойных выплат всем украинцам, а не только "избранным".

Ранее Гетманцев сообщал, что по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Каждый пятый пенсионер в Украине получает спецпенсию

Приблизительно каждому пятому пенсионеру пенсии начисляются по специальному закону. Это, в частности, шахтеры, прокуратура, судьи, чернобыльцы, лица, уволенные с военной службы.

Также для специальных пенсионных систем применяется отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной.

При этом в начале 2025 года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.

Автор:
Светлана Манько