Отримують виплати у сотні тисяч гривень: Гетманцев закликає не затягувати скасування спецпенсій

Поки мільйони українських пенсіонерів змушені виживати на 2-3 або 5 тисяч гривень, окремі категорії привілейованих осіб продовжують отримувати захмарні виплати у сотні тисяч гривень через затягування скасування спецпенсій прокурорів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, майже 200 днів законопроєкт №12278 щодо скасування кланових спецпенсій прокурорів не може дійти до другого читання у Верховній Раді.

Зауважимо, законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, вже схвалив Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Гетманцев наголосив, що ціна такого зволікання – поглиблення соціальної прірви у пенсійному забезпеченні.

"У час, коли країна воює, і кожна бюджетна гривня має працювати на оборону та соціальну підтримку вразливих категорій громадян, така нерівність виглядає не просто несправедливою, а цинічною", - переконаний нардеп.

Як приклад Гетманцев навів експрокурора Миколаївської області, який, за інформацією ЗМІ, зараз мешкає в одній з європейських країн, зміг навіть з-за кордону виграти суд проти Пенсійного фонду та вимагав собі пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про прокуратуру" у розмірі 156 692 гривні щомісяця. Йому було нараховано понад 2,1 млн гривень з 15 вересня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

"Люди обурені – я повністю поділяю це. Не може так далі тривати. Закликаю колег – годі зволікати й дозволяти затягувати розгляд законопроекту №12278 у другому читанні", - підкреслив нардеп.

Він додав, що в пріоритеті має бути пенсійна реформа із забезпеченням гідних виплат для всіх українців, а не лише "обраних".

Раніше Гетманцев повідомляв, що за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію

Наразі приблизно кожному п’ятому пенсіонеру пенсії нараховуються за спеціальним законом. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильці, особи, звільнені з військової служби.

Також для спеціальних пенсійних систем застосовується окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною.

При цьому на початку 2025 року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.