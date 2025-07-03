Кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію - Мінсоцполітики

Наразі приблизно кожному п’ятому пенсіонеру пенсії нараховуються за спеціальним законом. Даний режим нарахування виплат залишається чинним у шістьох сферах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає "Укрінформ".

За її словами, сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер – це людина зі спеціальною пенсією.

Особливості спецпенсій

Чиновниця пояснила, що в Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них вже втратили чинність, як-от, закон про державну службу, про Національний банк, про ЗМІ тощо. Ці спеціальні системи вже інтегровані в загальну пенсійну систему.

"Але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильське законодавство і найбільша категорія - це особи, звільнені з військової служби", - зауважила Марчак.

Вона уточнила, що спеціальними законодавчими нормами передбачено кілька важливих відмінностей призначення таких пенсій. По-перше, йдеться про більш раннє пільгове право виходу на відпочинок. За деякими законами таке право настає, наприклад, вже у 45 років, а в деяких випадках у віці до 40 років.

"Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм - це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку. Сьогодні у нас великий дефіцит на ринку праці, який не закривається поточними кандидатами. І пільговий вік виходу на пенсію - це одна з тих сфер, де є потенціал для зменшення цього дефіциту", - переконана Марчак

Вона додала, що спеціальними пенсійними системами передбачена обов’язковість стажу у 20-25 років.

При заробітній платі у 13 тис. грн отримати пенсію у 97 тис. грн

Також для спеціальних пенсійних систем застосовується окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною. Марчак підкреслила, що загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Іноді фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Марчак навела приклад рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн.

Заступниця міністра проінформувала, що сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій. Зокрема, пропонується запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Зауважимо, законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі схвалив Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

При цьому на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.