Через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм на ринку праці – Мінсоцполітики

Унаслідок війни, за оцінками Національного банку та Мінекономіки, Україна втратила приблизно 40% працездатного населення. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до війни на Батьківщині, перебувають за кордоном. Це приблизно понад 10% довоєнного економічно активного населення країни. Через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу "Українці стають старшими. Як повинні змінитись HR-практики" в межах HR Wisdom Summit 2025, серед організаторів якого є Delo.ua.

Демографічна криза

Марчак нагадала, що урядом затверджена демографічна стратегія до 2040 року.

Нині Україна переживає глибоку демографічну кризу, що характеризується стрімким старінням населення. Частка людей віком 65 років і старше збільшилася з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му, а у 2024 році вона досягла 22%.

Марчак зауважила, що внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%.

А через виклики та загрози, які спричинені тривалою війною, демографи прогнозують, що до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.

"Демографія дуже змінює ринок праці і впливає на нього. 74% роботодавців відчувають брак кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату", — підкреслила заступниця міністра.

Дарія Марчак

Вона зауважила, що тренд на старіння населення продовжиться. Але при цьому, за словами Марчак, лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. Крім того, для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.

Україна не може дозволити ейджизм

Заступниця міністра зауважила, що через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм (дискримінація за віком, упереджене ставлення до людей на основі їх віку), який присутній у різних сферах життя, включаючи ринок праці.

Марчак повідомила, що 69% чоловіків та 67% жінок у віці 50 років і старше стикалися з ейджизмом, а роботодавці часто пропонують вакансії молодим.

"Люди старшого віку менше хочуть шукати роботу, а це велика проблема, адже їх потрібно долучити до ринку праці. Тому треба забезпечити рівне ставлення для всіх шукачів роботи", — заявила заступниця міністра.

Вона закликала будувати політику інклюзивності на ринку праці вже сьогодні.