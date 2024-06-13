Чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40%: з чим це пов'язано

Внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%.

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Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна, передає "Укрінформ".

За її словами, інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме.

Водночас Пищуліна зазначила, що сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення. Серед факторів, які впливають на перспективи розвитку сфери зайнятості, експертка назвала демографічні процеси та регіональну специфікацію.

"Скорочення робочої сили на 40% у 2024 році, як порівнювати з 2021 роком, відбулося через демографічні втрати. Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні", - сказала вона.

Крім того, відбулася релокація підприємств в тилові регіони України, однак на заході складно створювати ВПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня "промислово-технічна культура".

Зі свого боку доцент Академії праці та соціальних відносин Микола Судаков підкреслив, що українська економіка проявляє адаптивність. Зокрема склалася ситуація, коли одні підприємства виживають завдяки іншим - ті, які втрачають здатність бути конкурентоздатними й припиняють діяльність або скорочують працівників, вивільнюють кадри для підприємств, які продовжують працювати.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок через дефіцит робочих рук внаслідок війни.

Згідно з опитуванням, проведеним Мінекономіки та Міжнародною організацією з міграції, майже 60% роботодавців наразі мають проблему з пошуком кадрів.

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

Фото: ua.depositphotos.com